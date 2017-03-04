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16:52 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Белорусу не удалось выехать в ЕС на угнанном Мерседесе

На прошлой неделе белорус на автомобиле марки Мерседес Е350 оформлялся для выезда в Европейский Союз в пункте пропуска в Тересполе. Однако проверка по базе Пограничной службы Польши выдала результат: транспортное средство разыскивается как утерянное на территории Германии.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Ориентировочная стоимость немца представительского класса — 60 тысяч долларов США. На официальном сайте Надбужанского отдела Пограничной Службы Польши пишут:

— Белорус задержан для выяснения обстоятельств.

В тот же день, 26 февраля, в указанном пункте пропуска произошел подобный инцидент с участием гражданина Республики Польша. Водитель попробовал выехать с территории ЕС в Беларусь на полуприцепе марки Ламберет. Грузовой автомобиль проходил как ранее украденный в Испании. Оценочная стоимость находки — около 5 тысяч долларов США.

Назвать подобные задержания счастливой случайностью сложно: польские погранслужбы фиксируют их достаточно часто. Например, 22 февраля в пункте пропуска Славатыче для выяснения обстоятельств задержали 39-летнего белоруса. Накануне Дня защитников Отечества наш соотечественник намеревался попасть в Польшу на Порше Cayenne 2014 года выпуска. Кроссовер с ориентировочной стоимостью 61 тысяча долларов США числился утерянным на территории России.

Справочно

С начала 2017 года сотрудники Надбужанского отдела Пограничной Службы Польши остановили серых транспортных средств более, чем на 732 тысяч долларов США.

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