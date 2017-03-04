В результате ДТП на трассе под Сызранью фуре Volvo оторвало кабину

В результате ДТП у последней оторвало кабину и она оказалась в 10 м от рамы, а первая съехала в кювет и оказалась далеко в сугробе. По предварительным данным, в результате аварии пострадало два человека.

Одна из фур перегородила половину проезжей части, в районе ДТП можно было ехать только в реверсивном режиме, так что на трассе образовалась автомобильная пробка.

На месте работали сотрудники ГИБДД, выясняя все обстоятельства случившейся аварии. Стоит отметить, что авария произошла в сложных метеоусловиях — сильный туман и снегопад, видимость до 50 м.