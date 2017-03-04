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17:30 (мск), источник: Volga News

В результате ДТП на трассе под Сызранью фуре Volvo оторвало кабину

В субботу, 4 марта, под Сызранью на трассе М5 «Урал» произошло серьезное ДТП. Около 11 часов на 905 км в районе «октябрьского» выезда на трассу столкнулись две фуры — DAF и Volvo, сообщает «Маленькая Сызрань».

В результате ДТП у последней оторвало кабину и она оказалась в 10 м от рамы, а первая съехала в кювет и оказалась далеко в сугробе. По предварительным данным, в результате аварии пострадало два человека.

Одна из фур перегородила половину проезжей части, в районе ДТП можно было ехать только в реверсивном режиме, так что на трассе образовалась автомобильная пробка.

На месте работали сотрудники ГИБДД, выясняя все обстоятельства случившейся аварии. Стоит отметить, что авария произошла в сложных метеоусловиях — сильный туман и снегопад, видимость до 50 м.

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