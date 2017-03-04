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17:34 (мск), источник: Tengrinews

Полиция перекрыла дорогу в центре Актау из-за подозрительной коробки

По данным ДВД региона, в одном из обменных пунктов найдена подозрительная пустая коробка.

Источник: Tengrinews

Полиция перекрыла дорогу в центре Актау из-за подозрительной коробки, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой пресс-службы ДВД Мангистауской области. По данным ДВД региона, в одном из обменных пунктов найдена подозрительная пустая коробка. Из-за оставленной вещи оцеплен микрорайон.

«В седьмом микрорайоне Актау, в одном из обменных пунктов была оставлена коробка. Сейчас все сотрудники работают на месте. Пока мы не можем сказать, что именно в коробке. Ведется работа», — рассказала начальник пресс-службы ДВД Мангистауской области Жазира Абил.

Как сообщает Lada.kz, полицейские просят жильцов 8 дома 7 микрорайона покинуть свои квартиры.

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