Полиция перекрыла дорогу в центре Актау из-за подозрительной коробки
По данным ДВД региона, в одном из обменных пунктов найдена подозрительная пустая коробка.
По данным ДВД региона, в одном из обменных пунктов найдена подозрительная пустая коробка.
Полиция перекрыла дорогу в центре Актау
«В седьмом микрорайоне Актау, в одном из обменных пунктов была оставлена коробка. Сейчас все сотрудники работают на месте. Пока мы не можем сказать, что именно в коробке. Ведется работа», — рассказала начальник
Как сообщает Lada.kz, полицейские просят жильцов 8 дома 7 микрорайона покинуть свои квартиры.