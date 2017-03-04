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18:18 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе мальчик провалился в шахту на стройплощадке

Сегодня, 4 марта, произошло серьезное ЧП на стройплощадке возле дома № 78 по улице Гоголя в Уфе. Об этом сообщили в администрации города.

Сообщение о случившемся поступило в городскую Службу спасения в 15.35. Срочно прибыв на место событий, спасатели увидели, что ребенок провалился во входное отверстие шахты подземного гаража строящегося жилого дома.

К счастью приземление для мальчика оказалось удачным, и он ничего себе не повредил. Но, конечно, очень испугался. После осмотра врачом его отпустили домой к родителям.

Представители администрации города напомнили, что застройщики обязаны обеспечить надежную охрану своих объектов, особенно в выходные дни.

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