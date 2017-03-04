В Воронеже пожилой водитель «ЗАЗа» пострадал в ДТП с 4 машинами

Водитель «ЗАЗ-Шанс», 63-летний воронежец, пострадал в массовой аварии на улице 9 Января в Воронеже утром субботы, 4 марта. О ДТП корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в системе 112. Пострадавший попал в больницу, уточнила пресс-служба ГУ МВД по региону.

ДТП произошло у дома № 243б в 10:55. Водитель «ЗАЗа» ехал со стороны улицы Антонова-Овсеенко в сторону Холмистой, съехал на обочину и столкнулся с Volkswagen Polo. Иномаркой управлял 52-летний воронежец. После столкновения «ЗАЗ» отбросило на встречную полосу, где он врезался в «ВАЗ-2109» под управлением 31-летнего горожанина и ехавший сзади Hyundai Elantra, за рулем которого был 44-летний мужчина.

Правоохранители начали проверку по факту аварии. Они установят причины и обстоятельства ДТП.