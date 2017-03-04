В Воронеже пожилой водитель «ЗАЗа» пострадал в ДТП с 4 машинами
Авария произошла на улице 9 Января.
Авария произошла на улице 9 Января.
Водитель «ЗАЗ-Шанс», 63-летний воронежец, пострадал в массовой аварии на улице 9 Января в Воронеже утром субботы, 4 марта. О ДТП корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в системе 112. Пострадавший попал в больницу, уточнила
ДТП произошло у дома № 243б в 10:55. Водитель «ЗАЗа» ехал со стороны улицы
Правоохранители начали проверку по факту аварии. Они установят причины и обстоятельства ДТП.