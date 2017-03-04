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18:17 (мск), источник: 112.ua

В Днепре мужчина устроил стрельбу и пытался скрыться от полиции

По информации свидетелей, злоумышленник, находясь возле продмаркета, достал оружие и произвел 8 выстрелов.

Источник: 112.ua

В Днепре мужчина пытался ограбить продмаркет, несколько раз выстрелив в воздух. Мужчину задержали после того, как он попытался скрыться. Об этом сообщает УНН со ссылкой на патрульную полицию Днепра.

Как отметили в полиции, сегодня ночью, 4 марта, поступило анонимное сообщение о том, что пьяный мужчина стреляет в воздух из оружия.

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По информации свидетелей, злоумышленник, находясь возле продмаркета, достал оружие и произвел 8 выстрелов. Затем мужчина зашел в продмаркет и сказал, что это ограбление.

Люди сообщили о том, что вызвали полицию, но преступник хотел убежать. Полисмены его догнали. При поверхностной проверке у мужчины нашли заряженный пистолет и патроны к нему.

Напомним, вчера, 3 марта, в Житомире работник военкомата выстрелил в мужчину и ударил женщину из-за парковки.

Отметим, в Киеве 2 марта вооруженный преступник угнал маршрутку, ранил полицейского и после стрельбы во время погони исчез.

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