В Днепре мужчина устроил стрельбу и пытался скрыться от полиции

Как отметили в полиции, сегодня ночью, 4 марта, поступило анонимное сообщение о том, что пьяный мужчина стреляет в воздух из оружия.

В Днепре мужчина пытался ограбить продмаркет, несколько раз выстрелив в воздух. Мужчину задержали после того, как он попытался скрыться. Об этом сообщает УНН со ссылкой на патрульную полицию Днепра.

В потасовке со стрельбой в Харькове участвовали около 70 человек, все они ветераны АТО

По информации свидетелей, злоумышленник, находясь возле продмаркета, достал оружие и произвел 8 выстрелов. Затем мужчина зашел в продмаркет и сказал, что это ограбление.

Люди сообщили о том, что вызвали полицию, но преступник хотел убежать. Полисмены его догнали. При поверхностной проверке у мужчины нашли заряженный пистолет и патроны к нему.

Напомним, вчера, 3 марта, в Житомире работник военкомата выстрелил в мужчину и ударил женщину из-за парковки.

Отметим, в Киеве 2 марта вооруженный преступник угнал маршрутку, ранил полицейского и после стрельбы во время погони исчез.