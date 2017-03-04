В Екатеринбурге на складе с пластикатом произошел крупный пожар

По данным ведомства, информация о ЧП поступила в 16:30 по местному времени. Выяснилось, что на площади 800 квадратных метров вспыхнула кровля склада с пластикатом, расположенного в проезде Горнистов. В тушении участвовали 69 пожарных на 22 спецмашинах.

«В 19:18 (по местному времени) пожарные ликвидировали открытое горение на кровле склада с пластикатом. В настоящее время ведется проливка и разбор сгоревших конструкций. Пострадавших нет. Причина устанавливается. На месте работает пожарный дознаватель», — уточняет ГУ МЧС.

Пластикат — мягкий термопластичный материал на основе поливинилхлорида. Применяется для изоляции проводов и кабелей, изготовления эластичных профилей, лент, трубок, шлангов, втулок, мембран.