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20:08 (мск), источник: РИА Новости

В Екатеринбурге на складе с пластикатом произошел крупный пожар

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мар — РИА Новости. Крупный пожар случился в Екатеринбурге на складе с пластикатом, открытое горение ликвидировано, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

Источник: РИА Новости

По данным ведомства, информация о ЧП поступила в 16:30 по местному времени. Выяснилось, что на площади 800 квадратных метров вспыхнула кровля склада с пластикатом, расположенного в проезде Горнистов. В тушении участвовали 69 пожарных на 22 спецмашинах.

«В 19:18 (по местному времени) пожарные ликвидировали открытое горение на кровле склада с пластикатом. В настоящее время ведется проливка и разбор сгоревших конструкций. Пострадавших нет. Причина устанавливается. На месте работает пожарный дознаватель», — уточняет ГУ МЧС.

Пластикат — мягкий термопластичный материал на основе поливинилхлорида. Применяется для изоляции проводов и кабелей, изготовления эластичных профилей, лент, трубок, шлангов, втулок, мембран.

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