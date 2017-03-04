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18:31 (мск), источник: Informburo.kz

В Астане устраняют крупную аварию на магистральном водопроводе

Без воды остались 11 жилых комплексов и четыре улицы частного сектора столицы.

Источник: Informburo.kz

Вечером 4 марта на пересечении улиц Кобланды Батыра и Бурабай в Астане произошёл порыв водопровода. Без водоснабжения остались 11 блоков жилых комплексов столичного района Алматы. О работах по устранению аварии рассказал аким района Алматы Адильбек Сарсембаев, сопроводив свой пост в Facebook видеозаписью ремонтных работ.

«Уважаемые жители района Алматы! В результате порыва магистральной водопроводной трубы диаметр 500 мм, произошла утечка воды по улице Кобланды Батыра угол улицы Бурабай. В настоящее время на откачке воды задействовано более 20 единиц машин. Под отключением находятся 11 блоков жилых комплексов — 900 квартир, частично 4 улицы частного сектора. Ориентировочное время восстановления водоснабжения — три часа. Все службы на месте аварии. Прошу отнестись с пониманием, приносим извинения за временные неудобства», — написал аким района в Facebook.

В комментариях к посту акима пользователь Муратбек Маханов поблагодарил чиновника и коммунальные службы за быструю реакцию на аварию.

«Супер, когда сам аким держит руку на пульсе! Коммунальную службу знаю не понаслышке, скорейшего устранения вам последствий аварии! P. S. Недаром говорят, Бог создал любовь и дружбу, а чёрт коммунальную службу!», — написал Муратбек Маханов.

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