В Астане устраняют крупную аварию на магистральном водопроводе

Вечером 4 марта на пересечении улиц Кобланды Батыра и Бурабай в Астане произошёл порыв водопровода. Без водоснабжения остались 11 блоков жилых комплексов столичного района Алматы. О работах по устранению аварии рассказал аким района Алматы Адильбек Сарсембаев, сопроводив свой пост в Facebook видеозаписью ремонтных работ.

«Уважаемые жители района Алматы! В результате порыва магистральной водопроводной трубы диаметр 500 мм, произошла утечка воды по улице Кобланды Батыра угол улицы Бурабай. В настоящее время на откачке воды задействовано более 20 единиц машин. Под отключением находятся 11 блоков жилых комплексов — 900 квартир, частично 4 улицы частного сектора. Ориентировочное время восстановления водоснабжения — три часа. Все службы на месте аварии. Прошу отнестись с пониманием, приносим извинения за временные неудобства», — написал аким района в Facebook.