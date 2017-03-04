В Таиланде пропала туристка из России

По данным издания, 23-летняя женщина поселилась в одном из отелей острова Тау 11 февраля, и спустя пять дней должна была сдать ключи и выехать, однако не сделала этого.

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Персонал гостиницы подождал несколько дней и решил осмотреть в ее комнату — там нашли личные вещи женщины, ее паспорт и мобильный телефон.

Близкие пропавшей женщины обратились к властям страны и сообщили, что не могут выйти на связь с Новоженовой и также не располагают сведениями о ее местонахождении.

Полиция приступила к поискам: следователи изучили ее личные вещи, данные о звонках с мобильного телефон и опросила владельцев близлежащих магазинов, однако не нашли ничего подозрительного. В ближайшее время они намерены ознакомиться с записями с камер видеонаблюдения.