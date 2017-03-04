Из корпуса Воронежского госуниверситета эвакуировали людей

В субботу, 4 марта, из корпуса ВГУ, где обучаются студенты экономического факультета, эвакуировали людей.

Сообщение о происшествии поступило на пульт ГУ МЧС по региону в 13:30 4 марта. В корпусе по адресу ул. Хользунова, 42 В произошло короткое замыкание электропроводки. К счастью, пожара в здании не произошло, поэтому помощь спасателей не потребовалась.