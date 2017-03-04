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19:58 (мск), источник: АиФ Черноземье

Из корпуса Воронежского госуниверситета эвакуировали людей

В здании произошло короткое замыкание электропроводки.

В субботу, 4 марта, из корпуса ВГУ, где обучаются студенты экономического факультета, эвакуировали людей.

Сообщение о происшествии поступило на пульт ГУ МЧС по региону в 13:30 4 марта. В корпусе по адресу ул. Хользунова, 42 В произошло короткое замыкание электропроводки. К счастью, пожара в здании не произошло, поэтому помощь спасателей не потребовалась.

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