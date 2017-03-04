Фанаты ЦСКА и «Зенита» устроили драку во время матча в Москве

Футбольные фанаты московского ЦСКА и петербургского «Зенита» устроили драку на трибунах прямо во время матча, который проходил на столичном стадионе «ВЭБ-Арена» в рамках18-го тура чемпионата России по футболу. Об этом сообщил ТАСС в субботу, 4 марта.

По данным агентства, конфликт произошел между 15 и 20 минутами игры. Столкновение между болельщиками началось после того, как фанаты «Зенита» подожгли атрибутику ЦСКА, спровоцировав соперников на ответные действия. В общей сложности в драке приняли участие около 10 человек. Также во время инцидента в сектор команды «Зенита» попали несколько дымовых шашек.

Драка была прекращена после вмешательства стюардов, к месту происшествия прибыли сотрудники ОМОНа.

Сама игра завершилась со счетом 0:0.