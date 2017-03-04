Крупный пожар на складе с пластикатом в Екатеринбурге потушен

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, площадь пожара составила 800 кв.м. С огнем боролись 22 единицы техники и 69 человек личного состава. Для бесперебойной подачи воды к месту возгорания был организован ее подвоз от пожарного гидранта, находящегося на расстоянии 1 км от места пожара. Специалисты с помощью инструментов провели вскрытие кровли для подачи воды на ее тушение.

Как уточнили в МЧС, в 19 часов 18 минут пожарные ликвидировали открытое горение на кровле склада с пластикатом. Сейчас ведется проливка и разбор сгоревших конструкций, пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается, на месте работает пожарный дознаватель.