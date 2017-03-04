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20:15 (мск), источник: Lenta.Ru

Больше сотни сомалийцев умерли за два дня из-за засухи

За прошедшие два дня более 110 жителей Сомали скончались из-за засухи и ее последствий. Об этом сообщил премьер-министр страны Хасан Али Хайре, его слова передает Associated Press.

Источник: Reuters

Он призвал жителей страны и мировое сообщество незамедлительно предпринять меры экстренной помощи.

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Как отмечает агентство, заявление главы кабмина стало первой официальной оценкой смертности из-за разразившейся в стране засухи — страна страдает из-за эпидемии холеры и других заболеваний, вызванных этим бедствием.

Многие жители, особенно женщины и дети, особенно подвержены заболеваниям из-за хронического голода.

По оценкам Международной организации по миграции, для помощи сотням тысяч наиболее уязвимых жителей страны нужно 24,6 миллиона долларов. В 2011 году при схожих обстоятельствах погибло более 250 тысяч человек.

Сомали — одна из стран, которым предназначен пакет помощи общей суммой более четырех миллиардов долларов, выделенный ООН. В список международной организации также входят Нигерия, Южный Судан и Сомали. Деньги должны пойти на то, чтобы избежать массового голода.

Комментарии
1
Марк Саамов
Сомали - даже не третий, а четвёртый мир. Неудивительно, что люди там мрут как мухи и даже еда с водой там - труднодоступные, по сути, вещи. А всё потому что работать надо было нормально, а не устанавливать шариат и отстреливать представителей "неправильных" племён.
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