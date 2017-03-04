Больше сотни сомалийцев умерли за два дня из-за засухи
За прошедшие два дня более 110 жителей Сомали скончались
За прошедшие два дня более 110 жителей Сомали скончались
Он призвал жителей страны и мировое сообщество незамедлительно предпринять меры экстренной помощи.
Как отмечает агентство, заявление главы кабмина стало первой официальной оценкой смертности
По оценкам Международной организации по миграции, для помощи сотням тысяч наиболее уязвимых жителей страны нужно 24,6 миллиона долларов. В 2011 году при схожих обстоятельствах погибло более 250 тысяч человек.
Сомали — одна из стран, которым предназначен пакет помощи общей суммой более четырех миллиардов долларов, выделенный ООН. В список международной организации также входят Нигерия, Южный Судан и Сомали. Деньги должны пойти на то, чтобы избежать массового голода.