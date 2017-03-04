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22:36 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

На железной дороге, соединяющей Украину и РФ, начали строить преграды

Как сообщается, участники блокады намерены в течение месяца взять под свой контроль все восемь основных железнодорожных пограничных переходов, по которым ведется торговля с РФ.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. Участники блокады Донбасса в субботу заявили об открытии нового блокпоста на железнодорожной станции Конотоп Сумской области.

«На товарной станции Конотоп было найдено несколько поездов из Российской Федерации, в том числе, с углем марки антрацит», — заявил штаб блокады в Facebook, сообщивший об открытии «нового редута».

Согласно информации штаба, участники блокады планируют в течение месяца взять под свой контроль все восемь основных железнодорожных пограничных переходов, по которым ведется торговля с РФ.

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