На железной дороге, соединяющей Украину и РФ, начали строить преграды

КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. Участники блокады Донбасса в субботу заявили об открытии нового блокпоста на железнодорожной станции Конотоп Сумской области.

«На товарной станции Конотоп было найдено несколько поездов из Российской Федерации, в том числе, с углем марки антрацит», — заявил штаб блокады в Facebook, сообщивший об открытии «нового редута».

Согласно информации штаба, участники блокады планируют в течение месяца взять под свой контроль все восемь основных железнодорожных пограничных переходов, по которым ведется торговля с РФ.