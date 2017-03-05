Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Екатерину Волкову довели до слез в эфире телешоу
СМИ назвали имя убийцы ополченца Гиви
Кремль отреагировал на расследование ФБК о недвижимости Медведева
В России набирает популярность нoвый вид мошенничествa
Татьяна Навка показала свою маму (фото)
Черчилль запрещал военным рассказывать о встречах с инопланетянами Власти Британии в 1950-е годы серьезно относилось к угрозе со стороны НЛО
Натали Портман родила дочь
Алла Пугачева сравнила сына с Николаем Цискаридзе (видео)
Россияне массово получают ВНЖ в Греции за покупку жилья
Стало известно, как расселят пятиэтажки в Москве
Ротару произвела фурор преображением: поклонники восхищены
Экс-депутат Рады о подготовке Порошенко к побегу
Какая одежда будет в моде этой весной (фото)
Эмма Уотсон появилась на обложке Vanity Fair
Местные жители обвалили ж/д на Украине и напали на полицию - СМИ
«У нас война с РФ»: Савченко после визита в Донецк
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
12Наступление на Мосул
10Освобожденная Пальмира
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
07:42 (мск), источник: Nur.kz

В убийстве костанайского психиатра-нарколога Рашиды Сандыбаевой подозревают ее коллегу

Суд санкционировал арест женщины на два месяца.

Источник: Nur.kz

4 марта суд № 2 г. Костаная санкционировал арест заведующей отделением Костанайской областной психиатрической больницы Зауреш Изалдиной. Она подозревается в организации убийства и кражи, передает top-news.kz.

Задержание и нынешний арест Зауреш Изалдиной для многих коллег не стал неожиданностью. В пятницу 17 февраля они стали свидетелями неприятного разговора между потерпевшей Рашидой Сандыбаевой и Зауреш Изалдиной. Вместе с тем никто из них и предположить не мог, что ссора по рабочим вопросам примет такой оборот.

Читайте также
В генпрокуратуре прокомментировали смерть экс-чемпиона Казахстана в колонии

Напомним, 20 февраля в своей двухкомнатной квартире по ул. Гоголя была зверски убита заведующая АСПЭК, бывший главврач областной психиатрической экспертизы Рашида Сандыбаева. На ее теле, по официальным данным, насчитали около 30 ножевых ранений. По рассказам родных и близких, ранений было гораздо больше.

На сегодня известно, что убивали врача, собравшегося на работу, двое. Женщина уже выходила из квартиры, когда последовали удары, ее буквально заволокли в квартиру. Кстати, убийцы изначально хотели представить картину преступления таким образом, что его совершили психически больные люди.

— Лицо потерпевшей было синее от побоев, похоже, удары наносились кастетом. На теле не было живого места. Видно, что Рашида Кожахметовна отбивалась, пыталась освободиться, — рассказывает одна из близких подруг потерпевшей.

Спустя неделю полицейскими были задержаны трое подозреваемых, двоим из них 1977 года рождения и 1991 года рождения суд санкционировал арест. Третий, как стало известно из неофициальных источников, оказался пациентом Талгарской клиники. На данный момент он не арестован. Выйти на подозреваемых оперативникам помогли камеры наблюдения, которые и зафиксировали неизвестных мужчин. После совершения убийства двое уехали из города, позже их задержали в Караганде.

— Специальной следственно-оперативной группой в результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий удалось выявить весь механизм, способы и мотивы совершения убийства председателя АСПЭК, судебно-психиатрического эксперта высшей категории Рашиды Сандыбаевой, — говорится в сообщении ДВД.

Также сообщается, что 1 марта в ДВД Костанайской области подозреваемые дали признательные показания. После чего последовало задержание психиатра-нарколога Зауреш Изалдиной.

Подозреваемая является заведующей мужским отделением психиатрической больницы. С Рашидой Сандыбаевой у них давно сложились неприязненные отношения. Одно время она занимала должность заместителя главного врача психиатрической больницы, но после выявления отрицательных моментов в работе ее попросили покинуть пост. Как говорят коллеги, Зауреш Изалдина всегда мечтала о высокой должности. Это ли стало мотивом преступления? Пока никто не готов утверждать однозначно.

Сегодня же судом некий Гафаров, с которым близко общалась Изалдина, объявлен официально в розыск по делу об убийстве Рашиды Сандыбаевой.

Суд санкционировал арест Зауреш Изалдиной на два месяца. Сама подозреваемая свою вину не признает.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Ненакрашенная жена Беркута поразила своей красотой (фото)
Белый дом заявил о снижении финансовой помощи США другим странам
Украина получит новый транш в миллиард долларов от МВФ
СМИ: пресс-секретарем Госдепа США станет журналистка Fox News
МИД Австрии предложил размещать центры приема мигрантов в Грузии
Турецкие спасатели обнаружили пилота истребителя сирийских ВВС
ООН уличила Северную Корею в крупных поставках оружия в Африку
Срок полномочий премьер-министра Японии продлен до 9 лет
Спорт
Дым, нули: ЦСКА и «Зенит» напомнили, что такое мартовский футбол Главные конкуренты лидера чемпионата "Спартака" сыграли вничью в Москве
Авто
О продаже Opel могут объявить уже в понедельник Opel может перейти под контроль французской компании
Hi-Tech
10 «фишек» YouTube, о которых вы могли не знать Этим сервисом для просмотра видео так или иначе пользуются все. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых и интересных опций YouTube, о которых вы могли не знать.
Кино
Екатерину Волкову довели до слез в эфире телешоу Звезда сериала «Воронины» не сдержала слез в прямом эфире, рассказывая о своих юношеских мечтах и нынешних неудачах
Недвижимость
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Депутаты предложили вернуть свидетельства о собственности
Росреестр дал гражданам доступ к новым данным о жилье
Открыто бронирование жилья в первом в России арендном доме
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Сын Дженнифер Лопес стыдится своей матери Певица была шокирована словами мальчика.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь