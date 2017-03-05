В убийстве костанайского психиатра-нарколога Рашиды Сандыбаевой подозревают ее коллегу

Задержание и нынешний арест Зауреш Изалдиной для многих коллег не стал неожиданностью. В пятницу 17 февраля они стали свидетелями неприятного разговора между потерпевшей Рашидой Сандыбаевой и Зауреш Изалдиной. Вместе с тем никто из них и предположить не мог, что ссора по рабочим вопросам примет такой оборот.

4 марта суд № 2 г. Костаная санкционировал арест заведующей отделением Костанайской областной психиатрической больницы Зауреш Изалдиной. Она подозревается в организации убийства и кражи, передает top-news. kz.

Напомним, 20 февраля в своей двухкомнатной квартире по ул. Гоголя была зверски убита заведующая АСПЭК, бывший главврач областной психиатрической экспертизы Рашида Сандыбаева. На ее теле, по официальным данным, насчитали около 30 ножевых ранений. По рассказам родных и близких, ранений было гораздо больше.

На сегодня известно, что убивали врача, собравшегося на работу, двое. Женщина уже выходила из квартиры, когда последовали удары, ее буквально заволокли в квартиру. Кстати, убийцы изначально хотели представить картину преступления таким образом, что его совершили психически больные люди.

— Лицо потерпевшей было синее от побоев, похоже, удары наносились кастетом. На теле не было живого места. Видно, что Рашида Кожахметовна отбивалась, пыталась освободиться, — рассказывает одна из близких подруг потерпевшей.

Спустя неделю полицейскими были задержаны трое подозреваемых, двоим из них 1977 года рождения и 1991 года рождения суд санкционировал арест. Третий, как стало известно из неофициальных источников, оказался пациентом Талгарской клиники. На данный момент он не арестован. Выйти на подозреваемых оперативникам помогли камеры наблюдения, которые и зафиксировали неизвестных мужчин. После совершения убийства двое уехали из города, позже их задержали в Караганде.

— Специальной следственно-оперативной группой в результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий удалось выявить весь механизм, способы и мотивы совершения убийства председателя АСПЭК, судебно-психиатрического эксперта высшей категории Рашиды Сандыбаевой, — говорится в сообщении ДВД.

Также сообщается, что 1 марта в ДВД Костанайской области подозреваемые дали признательные показания. После чего последовало задержание психиатра-нарколога Зауреш Изалдиной.

Подозреваемая является заведующей мужским отделением психиатрической больницы. С Рашидой Сандыбаевой у них давно сложились неприязненные отношения. Одно время она занимала должность заместителя главного врача психиатрической больницы, но после выявления отрицательных моментов в работе ее попросили покинуть пост. Как говорят коллеги, Зауреш Изалдина всегда мечтала о высокой должности. Это ли стало мотивом преступления? Пока никто не готов утверждать однозначно.

Сегодня же судом некий Гафаров, с которым близко общалась Изалдина, объявлен официально в розыск по делу об убийстве Рашиды Сандыбаевой.

Суд санкционировал арест Зауреш Изалдиной на два месяца. Сама подозреваемая свою вину не признает.