«Гейзеры» забили по Хабаровску — соцсети отреагировали на коммунальные аварии
Горожан возмущают фонтаны бесцельно льющейся горячей воды, гололед и отключение воды.
Горожан возмущают фонтаны бесцельно льющейся горячей воды, гололед и отключение воды.
Хабаровск, 5 марта, AmurMedia.
Сразу несколько «горячих источников», неожиданно забивших прямо
На исходе зимы, кажется, не выдержала погодных потрясений водопроводная сеть Хабаровска.
Пользователи сети Инстаграм выложили видео и фото, запечатлевшие сразу несколько «подземных источников», пробившихся в центре города.
Первый адрес — улица Ленинградская, 7, где самостийный «гейзер» — по словам очевидцев в группах Dtp_khv и