«Гейзеры» забили по Хабаровску — соцсети отреагировали на коммунальные аварии

Хабаровск, 5 марта, AmurMedia.

Сразу несколько «горячих источников», неожиданно забивших прямо из-под асфальта в центре Хабаровска, попали в объектив горожан. В соцсетях появились многочисленные фото и видео коммунальных аварий, из-за которых жизнь горожан осложнилось: нет воды, зато налицо гололед, сообщает корр. ИА AmurMedia со ссылкой на соцсеть Инстаграм.

На исходе зимы, кажется, не выдержала погодных потрясений водопроводная сеть Хабаровска.

Пользователи сети Инстаграм выложили видео и фото, запечатлевшие сразу несколько «подземных источников», пробившихся в центре города.