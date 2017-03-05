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10:54 (мск), источник: Om1.ru

Омич перепутал педали и разбил 5 машин на парковке

Неопытный водитель на «шестерке» устроил массовый разгром на стоянке.

Курьезный случай произошел на крытой парковке семейного торгового центра «Мега». Молодой водитель за рулем «ВАЗ-2106» устроил массовое ДТП.

Авария произошла вечером, около 20:30.

Как сообщают очевидцы, парень, заезжая на парковку, разбил несколько машин, стоявшие рядом. Всего в общей сложности пострадало 5 автомобилей. К счастью, помимо авто пострадавших больше нет.

Как оказалось, начинающий водитель попросту перепутал педали газа и тормоза.

Фотографии инцидента появились в паблике «REGIK55».

В комментариях омичи дружно сожалеют владельцам побитых автомобилей и ехидничают над неопытным водителем. Некоторые заподозрили, что молодой парень не перепутал педали, а решил подрифтовать на стоянке, не обращая внимания, что парковка полна машин.

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