Омич перепутал педали и разбил 5 машин на парковке
Неопытный водитель на «шестерке» устроил массовый разгром на стоянке.
Неопытный водитель на «шестерке» устроил массовый разгром на стоянке.
Курьезный случай произошел на крытой парковке семейного торгового центра «Мега». Молодой водитель за рулем «ВАЗ-2106» устроил массовое ДТП.
Авария произошла вечером, около 20:30.
Как сообщают очевидцы, парень, заезжая на парковку, разбил несколько машин, стоявшие рядом. Всего в общей сложности пострадало 5 автомобилей. К счастью, помимо авто пострадавших больше нет.
Как оказалось, начинающий водитель попросту перепутал педали газа и тормоза.
Фотографии инцидента появились в паблике «REGIK55».
В комментариях омичи дружно сожалеют владельцам побитых автомобилей и ехидничают над неопытным водителем. Некоторые заподозрили, что молодой парень не перепутал педали, а решил подрифтовать на стоянке, не обращая внимания, что парковка полна машин.