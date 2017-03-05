Тойота «Краун» сбила 59-летнего пешехода в центре Хабаровска — ДПС Хабаровска

Хабаровск, 5 марта, AmurMedia.

В центре Хабаровска Тойотой «Краун» был сбит 59-летний пешеход, переходивший улицу в неустановленном месте. Мужчина госпитализирован во вторую краевую больницу с травмами средней тяжести, сообщили корр. ИА AmurMedia в дежурной части ДПС Хабаровска.

Первыми о том, что на улице Серышева напротив кафе «Чак-Чак» был сбит пешеход, сообщили в группе dtp_khv соцсети Инстаграм. Вид неподвижно лежащего человека, очевидно, навел пользователей на грустные мысли и сбитого мужчину они зачислили в разряд погибших. Однако, как сообщили в дежурной части дорожно-патрульной службы Хабаровска, пострадавший, к счастью, не погиб.

— Мужчина с травмами средней тяжести госпитализирован во вторую краевую больницу. Год рождения — 1958 год, на вид не бездомный. По предварительным данным, он переходил дорогу в неустановленном месте и был сбит Тойотой «Краун», — сообщил дежурный.

Стоит отметить, что этот участок на Серышева всегда настолько загружен, что даже на близлежащей «зебре» пешеходы, как выяснилось, не чувствуют себя в полной безопасности.