Тойота «Краун» сбила 59-летнего пешехода в центре Хабаровска — ДПС Хабаровска
Мужчина с травмами средней тяжести был доставлен во вторую краевую больницу.
Мужчина с травмами средней тяжести был доставлен во вторую краевую больницу.
Хабаровск, 5 марта, AmurMedia.
В центре Хабаровска Тойотой «Краун» был сбит 59-летний пешеход, переходивший улицу в неустановленном месте. Мужчина госпитализирован во вторую краевую больницу с травмами средней тяжести, сообщили корр. ИА AmurMedia в дежурной части ДПС Хабаровска.
Первыми о том, что на улице Серышева напротив кафе «Чак-Чак» был сбит пешеход, сообщили в группе dtp_khv соцсети Инстаграм. Вид неподвижно лежащего человека, очевидно, навел пользователей на грустные мысли и сбитого мужчину они зачислили в разряд погибших. Однако, как сообщили в дежурной части
— Мужчина с травмами средней тяжести госпитализирован во вторую краевую больницу. Год рождения — 1958 год, на вид не бездомный. По предварительным данным, он переходил дорогу в неустановленном месте и был сбит Тойотой «Краун», — сообщил дежурный.
Стоит отметить, что этот участок на Серышева всегда настолько загружен, что даже на близлежащей «зебре» пешеходы, как выяснилось, не чувствуют себя в полной безопасности.
«Всегда на работу иду и боюсь там переходить! Этот переход водилы вообще не замечают! Несутся на полной скорости! Даже если по первому ряду