Брошенные на трассе тигры уехали в Уфу

Все пять тигров, четыре белых бенгальских и один желтый амурский, в напуганном состоянии. В розыск объявлен житель Тверской области, который бросил съехавший в кювет грузовик с тиграми. Водитель с места происшествия скрылся вместе с автомобилем сопровождения, в котором находился корм для тигров, передает ТАСС.

Министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской через соцсети сообщил о поручении Росприроднадзору подключиться к ситуации. Кроме этого, добавил, что в новом законе будут отрегулированы правила перевозки животных и четко прописана ответственность за их нарушение.