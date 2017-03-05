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11:02 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Брошенные на трассе тигры уехали в Уфу

В пресс-службе управления МВД России по Оренбургской области сообщили, что клетки с тиграми, брошенные на трассе в Оренбургской области, были перегружены в фуру и отправлены в Уфу.

Источник: ГТРК Башкортостан

Все пять тигров, четыре белых бенгальских и один желтый амурский, в напуганном состоянии. В розыск объявлен житель Тверской области, который бросил съехавший в кювет грузовик с тиграми. Водитель с места происшествия скрылся вместе с автомобилем сопровождения, в котором находился корм для тигров, передает ТАСС.

Министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской через соцсети сообщил о поручении Росприроднадзору подключиться к ситуации. Кроме этого, добавил, что в новом законе будут отрегулированы правила перевозки животных и четко прописана ответственность за их нарушение.

Источник: vesti.ru.

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