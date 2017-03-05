В п. Хасан найден мужчина, страдающий потерей памяти
В п. Хасан обнаружен мужчина без документов. Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на dps_control, объяснить, куда и откуда он идет и кто он, не может. Страдает потерей памяти.
В п. Хасан обнаружен мужчина без документов. Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на dps_control, объяснить, куда и откуда он идет и кто он, не может. Страдает потерей памяти.
В п. Хасан обнаружен мужчина без документов. Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на dps_control, объяснить, куда и откуда он идет и кто он, не может. Страдает потерей памяти.
Тех, кто узнал мужчину или обладает