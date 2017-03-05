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08:59 (мск), источник: Вести Приморье

В п. Хасан найден мужчина, страдающий потерей памяти

В п. Хасан обнаружен мужчина без документов. Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на dps_control, объяснить, куда и откуда он идет и кто он, не может. Страдает потерей памяти.

В п. Хасан обнаружен мужчина без документов. Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на dps_control, объяснить, куда и откуда он идет и кто он, не может. Страдает потерей памяти.

Тех, кто узнал мужчину или обладает какой-то информацией о нем, просят позвонить по телефонам: 84233131099, 31098, 31097.

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