На неосвещенном Красноярском тракте насмерть сбили омича
Инцидент произошел в воскресенье, 5 марта, на Красноярском тракте.
Инцидент произошел в воскресенье, 5 марта, на Красноярском тракте.
Неизвестный насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП, оставив части поврежденной машины.
В качестве одной из причин произошедшего омичи назвали отсутствие фонарей уличного освещения на данной дороге.
«Когда там уже фонари поставят?», — в частности пишет Михаил Лавренев в группе «ЧП Омск» соцсети «ВКонтакте».
В настоящий момент идут поиски водителя, который, предположительно, управлял автомобилем «ВАЗ».
Отметим, что ранее мэрия Омска намеревалась вложиться в освещение улицы. Ожидается, что свет на Красноярском тракте появится в 2017 году.