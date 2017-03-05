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11:06 (мск), источник: СуперОмск

На неосвещенном Красноярском тракте насмерть сбили омича

Инцидент произошел в воскресенье, 5 марта, на Красноярском тракте.

Неизвестный насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП, оставив части поврежденной машины.

В качестве одной из причин произошедшего омичи назвали отсутствие фонарей уличного освещения на данной дороге.

«Когда там уже фонари поставят?», — в частности пишет Михаил Лавренев в группе «ЧП Омск» соцсети «ВКонтакте».

В настоящий момент идут поиски водителя, который, предположительно, управлял автомобилем «ВАЗ».

Отметим, что ранее мэрия Омска намеревалась вложиться в освещение улицы. Ожидается, что свет на Красноярском тракте появится в 2017 году.

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