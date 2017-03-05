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11:07 (мск), источник: АиФ Челябинск

Пьяного южноуральца поймали за рулём пассажирского автобуса в Башкортостане

Мужчина собирался везти людей из Уфы в Сим.

Полицейские в Уфе задержали нетрезвого южноуральского водителя междугороднего автобуса, сообщает начальник УГИБДД республики.

Микроавтобус Ford с 42-летним жителем Челябинской области за рулём стражи порядка остановили днём 4 марта для проверки документов, но затем предложили мужчине пройти и медосвидетельствование. Выяснилось, что непосредственно перед выездом он употреблял алкоголь. Южноуралец пояснил, что направляется на автовокзал за пассажирами, чтобы везти их в Сим. На момент задержания людей в салоне не было. Водителя сняли с рейса, машину отправили на штрафстоянку.

Напомним, несколькими днями ранее полицейские в Челябинске поймали нетрезвого водителя маршрутки, в которой были пассажиры.

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