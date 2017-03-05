Свидетель едва не попал в больницу после допроса в полиции Алматы

Возмущенный тенденциозным и необъективным расследованием преступления, свидетелем которого стал пенсионер, он открыто выразил к этому свое отношение. Свидетель считает, что следователь сознательно формирует искаженную картину происшествия. В результате конфликта, возникшего во время допроса, у пожилого мужчины поднялось давление, повысился уровень сахара в крови. Лишь благодаря помощи родственника, который ожидали его после допроса, дедушка не попал в больницу.

74-летний алматинец Керимбек Абилов едва не попал в больницу после допроса в районном отделении полиции Алматы, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу СМК.

«Я стал свидетелем незаконного вторжения в квартиру известного общественного деятеля, в котором принял участие сотрудник правоохранительных органов. Когда я пытался рассказать об этом на допросе, то был удивлен позицией следователя. Он настоятельно просил меня не упоминать имя полицейского замешанного в преступлении», — заявил Абилов.

Он также отметил, что опротестовал протокол своего предыдущего допроса, так как в него сознательно не были включены его показания относительно противоправных действий сотрудника полиции.

Союз мусульман Казахстана и Мусульманский комитет по правам человека в Центральной Азии направили письмо генеральному прокурору РК Жакипу Асанову и министру внутренних дел РК Калмухамбету Касымову с просьбой провести расследование инцидента, и в случае подтверждения противозаконных действий со стороны сотрудников полиции привлечь виновных к ответственности.