Похороны убитой школьницы из Перми состоятся 7 марта. Как сообщает директор благотворительного фона «Колыбель надежды» Елена Котова, сейчас родители девочки нуждаются в финансовой помощи.

«Ее семья живет небогато. Мало того, что их постигло чудовищное горе, родственникам нужно собрать практически неподъемную сумму на похороны. Мы обращаемся ко всем пермякам, кого эта трагедия не оставила равнодушными, и просим помочь семье девочки собрать необходимую сумму. Номер карты Сбербанка папы девочки: 4276490029111681 Алексей Николаевич З.», — обратилась к пермякам женщина.

Напомним, школьница из Перми стала жертвой педофила. Девочка пропала без вести 2 марта, когда вышла из школы. Благодаря камерам видеонаблюдения стало известно, что ее похитил таксист, ранее судимый за изнасилование. Мужчину задержали, он дал признательные показания. Тело девочки нашли в Ильинском районе. Злоумышленнику предъявлены обвинения в сексуальном насилии и убийстве. Сегодня волонтеры отправятся на поиски вещей убитой девочки.