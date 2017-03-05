В Уфе продолжились поиски 87-летней женщины
Родственники пожилой женщины, пропавшей в июле прошлого года, просят обратить внимание на ориентировку по ее поиску.
Родственники пожилой женщины, пропавшей в июле прошлого года, просят обратить внимание на ориентировку по ее поиску.
87-летняя Хана Ханифовна Асылова пропала 5 июля прошлого года. По словам родственников, она вышла вечером во двор дома, в котором жила, по улице Нежинской и не вернулась. Близкие предполагают, что бабушка могла сесть в один из проезжающих мимо автобусов — №№ 69, 74 или 110.
Пенсионерка плохо слышит и плохо говорит
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