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11:52 (мск), источник: PROUFU.ru

В Уфе продолжились поиски 87-летней женщины

Родственники пожилой женщины, пропавшей в июле прошлого года, просят обратить внимание на ориентировку по ее поиску.

Источник: Proufu.ru

87-летняя Хана Ханифовна Асылова пропала 5 июля прошлого года. По словам родственников, она вышла вечером во двор дома, в котором жила, по улице Нежинской и не вернулась. Близкие предполагают, что бабушка могла сесть в один из проезжающих мимо автобусов — №№ 69, 74 или 110.

Пенсионерка плохо слышит и плохо говорит по-русски, а документов у нее с собой не было. Могла лишиться памяти в силу преклонного возраста.

Если кто-то располагает информацией о местонахождении Ханы Ханифовны, его просят позвонить по телефонам: +7−927−969−89−19, 02, 002, 020.

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