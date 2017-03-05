В Уфе продолжились поиски 87-летней женщины

87-летняя Хана Ханифовна Асылова пропала 5 июля прошлого года. По словам родственников, она вышла вечером во двор дома, в котором жила, по улице Нежинской и не вернулась. Близкие предполагают, что бабушка могла сесть в один из проезжающих мимо автобусов — №№ 69, 74 или 110.

Пенсионерка плохо слышит и плохо говорит по-русски, а документов у нее с собой не было. Могла лишиться памяти в силу преклонного возраста.