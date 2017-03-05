Мужчина получил ожоги 35% тела на пожаре жилого дома в Могилеве

Пострадавшие на Скидельском комбинате все еще в тяжелом состоянии

Так, 4 марта в 2.34 поступило сообщение о пожаре жилого дома по ул. Струшня в Могилеве. Когда прибыли спасатели, дом горел открытым пламенем.

Со слов сожителя хозяйки, в доме никого не было. Сама она отбывает наказание в женской колонии в Гомельской области. В доме проживает ее сожитель, 1963 года рождения, неработающий. При самостоятельной эвакуации из горящего дома он получил термические ожоги 35% тела (голень, кисти рук, спина). Прибывшая бригада скорой медицинской помощи госпитализировала пострадавшего в Могилевскую больницу № 1.

В результате пожара уничтожена кровля дома, повреждено перекрытие, имущество внутри дома.

Причина пожара устанавливается.