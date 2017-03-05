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10:42 (мск), источник: БЕЛТА

В Лиозненском районе подтоплены мост и грунтовая дорога

4 марта около 11 часов поступила информация о подтоплении паводковыми водами реки Ордышевка низководного железобетонного моста (длина 6 м) и участка грунтовой дороги возле д. Кучинщина Лиозненского района, в которой проживают 8 человек.

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лиозненском районе подтоплены мост и грунтовая дорога, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

4 марта около 11 часов поступила информация о подтоплении паводковыми водами реки Ордышевка низководного железобетонного моста (длина 6 м) и участка грунтовой дороги возле д. Кучинщина Лиозненского района, в которой проживают 8 человек.

Протяженность подтопленного участка дороги 30 м, максимальный уровень воды 30 см. Транспортное сообщение с населенным пунктом затруднено, однако жизнеобеспечение населения не нарушено.

Ведется мониторинг гидрологической обстановки.

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