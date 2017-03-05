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19:06 (мск), источник: Volga News

В результате ДТП в Исаклинском районе один человек погиб и трое получили травмы

Прибывшие сотрудники Госавтоинспекции оградили место аварии, помогли врачам оказать первую помощь пострадавшим.

В воскресенье, 5 марта, участником ДТП с трагическими последствиями в Исаклинском районе стал водитель автомобиля ВАЗ-2107, который примерно в 07:10 ехал по трассе М-5 со стороны Самары в направлении Челябинска, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, на 1138 км автодороги, не справившись с рулевым управлением, автомобилист допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения и столкнулся с автомашиной Chevrolet Orlando, в которой находилось четверо.

В результате ДТП водитель вазовской легковушки погиб на месте. Водитель и два пассажира иномарки с различными травмами госпитализированы в медучреждение, еще один пассажир не пострадал.

Прибывшие сотрудники Госавтоинспекции оградили место аварии, помогли врачам оказать первую помощь пострадавшим и обеспечили безопасный проезд для других участников дорожного движения.

В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все подробности случившегося. По факту ДТП проводится проверка.

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