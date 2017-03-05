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11:54 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии предъявлено обвинение трем аферистам, обманувшим пайщиков

Главное следственное управление МВД по РБ сообщило о том, что предъявлено обвинение трем фигурантам уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере и легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления.

Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как следует из материалов дела, расследование началось в 2015 году, когда в полицию обратилась группа людей, заявивших, что их обманули предприниматели, собравшие средства на строительство жилого дома.

Следствие установило, что некий жилищно-строительный кооператив в Уфе начал прием денег от населения на строительство жилого дома в Кировском районе Уфы между улицами Кирова, Пархоменко, Цюрупы и Достоевского. В основном люди платили наличными, без зачисления на расчетный счет кооператива.

Строительство действительно было начато, но вскоре остановилось, потому что обнаружился недостаток средств. Вот тогда и выяснилось, что предприниматели похитили свыше 307 миллионов 500 тысяч рублей, предназначенных для строительства.

В процессе расследования сотрудники полиции провели 25 выемок документов и 12 обысков в офисах и дома у обвиняемых, изъято достаточно информации для обвинительного заключения.

Для возмещения ущерба, нанесенного пайщикам кооператива, по решению суда было арестовано, изъято и передано на хранение имущество на общую сумму около 350 миллионов рублей — недостроенный жилой дом и четыре иномарки.

Двое обвиняемых находятся сейчас под домашним арестом, еще один успел скрыться и объявлен в международный розыск.

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