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10:28 (мск), источник: ТАСС

Нигерийские пираты освободили российских моряков

Речь идет о российских моряках с грузового судна BBC Caribbean, на которое напали в начале февраля.

СЕВАСТОПОЛЬ, 5 марта. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Пираты, напавшие в начале февраля в территориальных водах Нигерии на грузовое судно BBC Caribbean, освободили всех восьмерых захваченных моряков, среди которых — семеро россиян, в том числе три севастопольца, а также гражданин Украины.

Об этом корреспонденту ТАСС сообщил уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай.

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