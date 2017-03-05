Нигерийские пираты освободили российских моряков

СЕВАСТОПОЛЬ, 5 марта. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Пираты, напавшие в начале февраля в территориальных водах Нигерии на грузовое судно BBC Caribbean, освободили всех восьмерых захваченных моряков, среди которых — семеро россиян, в том числе три севастопольца, а также гражданин Украины.

Об этом корреспонденту ТАСС сообщил уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай.