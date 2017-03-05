Лидер Bad Boys Blue попал в аварию в Сибири

Лидер группы Джон МакИнерни был доставлен в больницу, где ему оказали экстренную помощь.

Как сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области, авария произошла в субботу на 129 километре трассы Новосибирск — Томск в 11:20 по местному времени, недалеко от райцентра Болотное. Автомобиль Lexus столкнулся с остановившимся грузовиком Volvo с полуприцепом. Перед этим в регионе прошел снегопад и условия на дороге были сложными: гололед и плохая видимость.

Из четырех человек, ехавших в Lexus, сильнее всего пострадал именно 59-летний Джон МакИнерни. Музыкант был доставлен в ЦРБ в Болотном, где врачи диагностировали у него перелом ноги в области бедра и оказали пострадавшему первую помощь. Затем МакИнерни привезли в Томск, где сделали операцию. Как сообщил «Интерфаксу» менеджер группы Тарас Волковинский, операция прошла успешно, но об участии в концерте в Томске не могло быть и речи. Планируется, что утром в понедельник лидер Bad Boys Blue вылетит в Москву.

Группа Bad Boys Blue гастролировала по городам России в рамках шоу «Mega Dance 1990-х». В пятницу музыканты выступали в Новосибирске, а в субботу их ждали томские зрители.