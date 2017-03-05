В Башкирии при пожаре погибла женщина, четверо госпитализированы
УФА, 5 мар 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. Накануне ночью в с. Ермолаево Куюргазинского района загорелся один из жилых домов. В результате сильного пожара
УФА, 5 мар 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. Накануне ночью в с. Ермолаево Куюргазинского района загорелся один из жилых домов. В результате сильного пожара
Еще четверо местных жителей, в их числе два несовершеннолетних внука хозяйки дома, госпитализированы. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан проводится доследственная проверка.
Следователи рассматривают две версии случившегося: неосторожное обращение с огнем и неисправность электропроводки. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает
Напомним, при пожаре необходимо звонить по единому телефону спасателей и пожарных — 01, с мобильного телефона — 101. «Телефон доверия» Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан: