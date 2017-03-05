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10:40 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии при пожаре погибла женщина, четверо госпитализированы

УФА, 5 мар 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. Накануне ночью в с. Ермолаево Куюргазинского района загорелся один из жилых домов. В результате сильного пожара кирпично-бревенчатое строение выгорело полностью. После тушения пожара в 6.20 в доме было обнаружено тело пожилой хозяйки.

Еще четверо местных жителей, в их числе два несовершеннолетних внука хозяйки дома, госпитализированы. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан проводится доследственная проверка.

Следователи рассматривают две версии случившегося: неосторожное обращение с огнем и неисправность электропроводки. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, при пожаре необходимо звонить по единому телефону спасателей и пожарных — 01, с мобильного телефона — 101. «Телефон доверия» Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан: 8 (347) 233−99−99.

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