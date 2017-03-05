В Башкирии при пожаре погибла женщина, четверо госпитализированы

Еще четверо местных жителей, в их числе два несовершеннолетних внука хозяйки дома, госпитализированы. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан проводится доследственная проверка.

Следователи рассматривают две версии случившегося: неосторожное обращение с огнем и неисправность электропроводки. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ведомства.