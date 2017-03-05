В Среднеахтубинском районе под колесами автомобиля погиб подросток
ДТП произошло на 10 километре автодороги Средняя Ахтуба — Краснослободск.
ДТП произошло на 10 километре автодороги Средняя Ахтуба — Краснослободск.
4 марта в 17:50 на 10 километре автодороги Средняя Ахтуба — Краснослободск под колесами автомобиля погиб подросток. Как сообщает
По предварительным данным, водитель машины не справился с управлением. В результате ДТП школьник от полученных травм скончался в больнице.
Всего же за прошедшие сутки на территории региона зарегистрировано три