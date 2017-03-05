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10:50 (мск), источник: РИАЦ

В Среднеахтубинском районе под колесами автомобиля погиб подросток

ДТП произошло на 10 километре автодороги Средняя Ахтуба — Краснослободск.

Источник: РИАЦ

4 марта в 17:50 на 10 километре автодороги Средняя Ахтуба — Краснослободск под колесами автомобиля погиб подросток. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Волгоградской области, инцидент произошел напротив поселка Рыбачий. 15-летней школьник двигался по обочине навстречу транспортному потоку, когда на него наехал «ВАЗ-21134».

По предварительным данным, водитель машины не справился с управлением. В результате ДТП школьник от полученных травм скончался в больнице.

Всего же за прошедшие сутки на территории региона зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия с тяжкими последствиями, в результате которых один человек погиб и двое получили травмы.

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