В Среднеахтубинском районе под колесами автомобиля погиб подросток

4 марта в 17:50 на 10 километре автодороги Средняя Ахтуба — Краснослободск под колесами автомобиля погиб подросток. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Волгоградской области, инцидент произошел напротив поселка Рыбачий. 15-летней школьник двигался по обочине навстречу транспортному потоку, когда на него наехал «ВАЗ-21134».

По предварительным данным, водитель машины не справился с управлением. В результате ДТП школьник от полученных травм скончался в больнице.