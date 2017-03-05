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19:09 (мск), источник: Pro Город Самара

В интернете появилось видео, как в Самаре сгорели три иномарки и погиб человек

Возгорание началось с автомобиля Hyundai и перекинулось на на иномарки Skoda и Nissan.

4 марта на улице Мичурина, 154 на парковке одного из многоэтажных домов вспыхнул автомобиль Hyundai. Об этом сообщает портал происшествий Самары. Также очевидцы, выложили видео с места пожара.

Сообщение о пожаре на пульт 01 поступило около восьми часов вечера. Огонь быстро распространился по всей площади транспортного средства. Пламя успело распространиться на два соседних автомобиля — Skoda и Nissan. На месте ЧП работали два пожарных расчёта. Всего сгорели три иномарки. Причина случившегося устанавливается специалистами.

Когда пламя было полностью ликвидировано, в Hyundai спасатели обнаружили тело человека. Как позже выяснилось, это был мужчина 1975 года рождения. На месте работали сотрудники полиции.

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