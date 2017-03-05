Под Воронежем на заправке поймали угонщика скутера

В воскресенье, 5 марта, воронежские стражи порядка отрапортовали о задержании подозреваемого в угоне скутера Major. Им оказался 20-летний парень, зарегистрированный в Тульской области.

ЧП случилось два дня назад. Этот парень и 30-летний житель Богучара распивали спиртное в доме на улице Карла Маркса в Богучаре.

«Хозяин ненадолго отлучился, и гость нашей области похитил от скутера ключи», — отметили в МВД.

Подозреваемый был задержан правоохранителями на АЗС. Причем неподалеку от места угона. Молодого человека доставили в полицию. Против туляка завели уголовное дело (ст. 166 УК). Наказание — пять лет тюрьмы.