В селе Маркулешты из-за разлива реки затопило более 40 га пастбищ

По словам местных жителей, они платят налог за пастбища, которыми не пользуются из-за наводнений.

Под водой также оказались три родника и участок дороги. Местные жители говорят, что виной всему возведенная на реке дамба, которая блокирует течение воды и приводит к затоплениям.

«Раньше на этих 40 гектарах, которые находятся на балансе мэрии, было пастбище. Мы платим налоги, деньги собирают со всех у кого есть домашний скот, но кто пользуется этой землей? Никто».



«Все запущенно, полный беспорядок. Помню, в детстве здесь был источник с такой чистой как слеза водой».

Чтобы осмотреть земли, людям приходится пользоваться лодками.

Кроме того, пастбища заросли тростником. К тому же там развелись лисы, которые воруют домашнюю птицу.

«Вода затопила и подвал, и колодец. Даже не знаем, что делать. И тростником всё заросло. Да ещё и лисицы не раз уносили домашнюю птицу».

Местные жители обратились к администрации села с просьбой открыть дамбу. Однако глава Флорештской экологической инспекции отметил, что это приведёт к ещё большему ущербу.

«Мы не можем согласиться с предложением жителей Маркулешт открыть дамбу, потому что пострадают те, кто находятся в низине реки Рэут», — сказал глава Экологической инспекции, Флорешть Виталий Чорбэ.

Местный мэр признаёт, что затопление пастбищ может привести к экологической катастрофе в селе, но говорит, что у него нет ни средств, ни полномочий для решения проблемы.

«Существует риск эпидемии, так как здесь много насекомых, которые являются разносчиками различных заболеваний. Все что мы можем — это вместе с жителями села уничтожить заросли тростника. Каких-либо инвестиций мэрия сделать не может», — отметил ЮРИЙ КОРДОН/мэр села Маркулешты Юрий Кордон.

Дамба на реке Рэут находится в ведении предприятия «Апеле Молдовей». Её построили в 1982 году с целью обеспечить водой ирригационную станцию.