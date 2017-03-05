В селе Маркулешты из-за разлива реки затопило более 40 га пастбищ
Более 40 гектаров пастбищ в селе Маркулешты Флорештского района затопило после того, как река Рэут вышла из берегов.
Более 40 гектаров пастбищ в селе Маркулешты Флорештского района затопило после того, как река Рэут вышла из берегов.
Под водой также оказались три родника и участок дороги. Местные жители говорят, что виной всему возведенная на реке дамба, которая блокирует течение воды и приводит к затоплениям.
По словам местных жителей, они платят налог за пастбища, которыми не пользуются
«Раньше на этих 40 гектарах, которые находятся на балансе мэрии, было пастбище. Мы платим налоги, деньги собирают со всех у кого есть домашний скот, но кто пользуется этой землей? Никто».
«Все запущенно, полный беспорядок. Помню, в детстве здесь был источник с такой чистой как слеза водой».
Чтобы осмотреть земли, людям приходится пользоваться лодками.
Кроме того, пастбища заросли тростником. К тому же там развелись лисы, которые воруют домашнюю птицу.
«Вода затопила и подвал, и колодец. Даже не знаем, что делать. И тростником всё заросло. Да ещё и лисицы не раз уносили домашнюю птицу».
Местные жители обратились к администрации села с просьбой открыть дамбу. Однако глава Флорештской экологической инспекции отметил, что это приведёт к ещё большему ущербу.
«Мы не можем согласиться с предложением жителей Маркулешт открыть дамбу, потому что пострадают те, кто находятся в низине реки Рэут», — сказал глава Экологической инспекции, Флорешть Виталий Чорбэ.
Местный мэр признаёт, что затопление пастбищ может привести к экологической катастрофе в селе, но говорит, что у него нет ни средств, ни полномочий для решения проблемы.
«Существует риск эпидемии, так как здесь много насекомых, которые являются разносчиками различных заболеваний. Все что мы можем — это вместе с жителями села уничтожить заросли тростника.
Дамба на реке Рэут находится в ведении предприятия «Апеле Молдовей». Её построили в 1982 году с целью обеспечить водой ирригационную станцию.
Два года назад дамбу арендовал предприниматель, который планировал развивать в зоне рыболовство. По требованию экологов договор с ним был расторгли