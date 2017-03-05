Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Екатерину Волкову довели до слез в эфире телешоу
Сбежавшего на Украину депутата РФ поймали на вранье о Крыме
Порошенко объявил траур на Украине
Китаянка родила тройняшек с интервалом в шесть дней
Татьяна Навка показала свою маму (фото)
Черчилль запрещал военным рассказывать о встречах с инопланетянами Власти Британии в 1950-е годы серьезно относилось к угрозе со стороны НЛО
Сын Дженнифер Лопес стыдится своей матери
Литвинова прокомментировала скандал с ребенком на «Минуте славы»
Россияне массово получают ВНЖ в Греции за покупку жилья
Стало известно, как расселят пятиэтажки в Москве
"Позировал с расстегнутой ширинкой": СМИ о спикере Рады в Японии
Экс-депутат Рады о подготовке Порошенко к побегу
Мелания Трамп появилась перед Конгрессом в костюме за $10 тысяч
Татьяна Навка показала свою маму (фото)
РФ обвинили в применении против США ядерных ракет-«кротов» - СМИ
Жители обвалили ж/д на Украине и напали на полицию
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
16Скончался Виталий Чуркин
12Наступление на Мосул
8На Сицилии извергается вулкан Этна
14События недели в фотографиях
12:13 (мск), источник: Publika.md

В селе Маркулешты из-за разлива реки затопило более 40 га пастбищ

Более 40 гектаров пастбищ в селе Маркулешты Флорештского района затопило после того, как река Рэут вышла из берегов.

Источник: Publika.md

Под водой также оказались три родника и участок дороги. Местные жители говорят, что виной всему возведенная на реке дамба, которая блокирует течение воды и приводит к затоплениям.

По словам местных жителей, они платят налог за пастбища, которыми не пользуются из-за наводнений.

Читайте также
«Операция-ликвидация»: в Молдове хотят закрыть музеи

«Раньше на этих 40 гектарах, которые находятся на балансе мэрии, было пастбище. Мы платим налоги, деньги собирают со всех у кого есть домашний скот, но кто пользуется этой землей? Никто».

«Все запущенно, полный беспорядок. Помню, в детстве здесь был источник с такой чистой как слеза водой».

Чтобы осмотреть земли, людям приходится пользоваться лодками.

Кроме того, пастбища заросли тростником. К тому же там развелись лисы, которые воруют домашнюю птицу.

«Вода затопила и подвал, и колодец. Даже не знаем, что делать. И тростником всё заросло. Да ещё и лисицы не раз уносили домашнюю птицу».

Местные жители обратились к администрации села с просьбой открыть дамбу. Однако глава Флорештской экологической инспекции отметил, что это приведёт к ещё большему ущербу.

«Мы не можем согласиться с предложением жителей Маркулешт открыть дамбу, потому что пострадают те, кто находятся в низине реки Рэут», — сказал глава Экологической инспекции, Флорешть Виталий Чорбэ.

Местный мэр признаёт, что затопление пастбищ может привести к экологической катастрофе в селе, но говорит, что у него нет ни средств, ни полномочий для решения проблемы.

«Существует риск эпидемии, так как здесь много насекомых, которые являются разносчиками различных заболеваний. Все что мы можем — это вместе с жителями села уничтожить заросли тростника. Каких-либо инвестиций мэрия сделать не может», — отметил ЮРИЙ КОРДОН/мэр села Маркулешты Юрий Кордон.

Дамба на реке Рэут находится в ведении предприятия «Апеле Молдовей». Её построили в 1982 году с целью обеспечить водой ирригационную станцию.

Два года назад дамбу арендовал предприниматель, который планировал развивать в зоне рыболовство. По требованию экологов договор с ним был расторгли из-за нанесенного флоре и фауне вреда.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Россияне оценили сложность жизни мужчин и женщин
Батальон НАТО начал передвижение в Эстонию
Французы высказались за выход Фийона из президентской гонки
МИД Австрии предложил размещать центры приема мигрантов в Грузии
Китай запустил крупнейшую в мире буровую платформу «Синий кит-1»
Солист группы Bad Boys Blue сломал бедро в ДТП под Томском
Пять человек обнаружены на месте падения вертолета в Японии
Спорт
А теперь хоть потоп. Тренеры женской сборной сдержали обещание Сборная России прошлась по грани антирекорда в эстафете, а немки оформили пента-трик даже без Дальмайер
Авто
О продаже Opel могут объявить уже в понедельник Opel может перейти под контроль французской компании
Hi-Tech
10 «фишек» YouTube, о которых вы могли не знать Этим сервисом для просмотра видео так или иначе пользуются все. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых и интересных опций YouTube, о которых вы могли не знать.
Кино
Екатерину Волкову довели до слез в эфире телешоу Звезда сериала «Воронины» не сдержала слез в прямом эфире, рассказывая о своих юношеских мечтах и нынешних неудачах
Недвижимость
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Самое доступное жилье с московской «пропиской»
Открыто бронирование жилья в первом в России арендном доме
Москвичей из пятиэтажек переселят в просторное жилье
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Сын Дженнифер Лопес стыдится своей матери Певица была шокирована словами мальчика.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь