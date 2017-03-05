Пять человек обнаружены на месте падения вертолета в Японии

ТОКИО, 5 марта. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. По меньшей мере пять человек были обнаружены на месте катастрофы вертолета в японской префектуре Нагано. Об этом сообщили местные правоохранительные органы.

Информации о состоянии людей нет. Ранее власти префектуры также уведомили, что с места инцидента был госпитализирован один человек. Данных о его состоянии также не поступало.

Авария произошла в горной местности близ города Сиодзири около 15:00 по местному времени (09:00 мск). Отмечается, что вертолет префектуральной спасательной службы отрабатывал действия по спасению людей, когда связь с ним прервалась.