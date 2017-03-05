Иномарка насмерть задавила пешехода на «зебре» в Челябинске

В Челябинске устанавливаются об стоятельства ДТП на пешеходном переходе- парень на иномарке насмерть задавил мужчину на «зебре», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД региона.

Авария произошла ночью 5 марта около дома 33 по Комсомольскому проспекту. Челябинец 1993 года рождения, управляя Toyota Mark II, сбил неустановленного мужчину примерно 50 лет. Пешеход скончался на месте.

По предварительным данным, пострадавший переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливается личность погибшего мужчины, а также все обстоятельства и причины произошедшего.