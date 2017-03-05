Ночью в горно-лесной местности Крыма искали маленького ребенка
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар — РИА Новости (Крым). Ночью в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар — РИА Новости (Крым). Ночью в
Об этом РИА Новости (Крым) сообщил источник в силовых структурах.
«Пошли гулять втроем, вернулись двое. Вызвали милицию, МЧС», — отметил источник.
Ребенка искали всю ночь. Нашли его около 6 часов утра, после чего передали медикам.
Помимо правоохранителей и спасателей, в поисках приняли участие местные жители, которые объединились в волонтерские отряды. В частности, информация о происшествии была размещена в соцсетях.
В то же время на сайте Главного управления МЧС России по Крыму сообщается, что в