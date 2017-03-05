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21:24 (мск), источник: РИА Крым

Ночью в горно-лесной местности Крыма искали маленького ребенка

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар — РИА Новости (Крым). Ночью в горно-лесной местности возле поселка Синекаменка Белогорского района искали мальчика 2013 года рождения.

Об этом РИА Новости (Крым) сообщил источник в силовых структурах.

«Пошли гулять втроем, вернулись двое. Вызвали милицию, МЧС», — отметил источник.

Ребенка искали всю ночь. Нашли его около 6 часов утра, после чего передали медикам.

Помимо правоохранителей и спасателей, в поисках приняли участие местные жители, которые объединились в волонтерские отряды. В частности, информация о происшествии была размещена в соцсетях.

В то же время на сайте Главного управления МЧС России по Крыму сообщается, что в горно-лесной местности недалеко от поселка Синекаменка Белогорского района проводились поисково-спасательные работы, однако не уточняется, кого именно искали. В поисках приняли участие сотрудники МЧС, «Крым-СПАСа», МВД и Национальной гвардии. Всего были задействованы 212 человек и 16 единиц техники.

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