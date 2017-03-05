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12:19 (мск), источник: 112.ua

На Лесном массиве в Киеве пьяные водители устроили гонки со стрельбой

В результате «гонок» один из водителей разбил машину и врезался в маршрутку.

На Лесном массиве в Киеве пьяные водители вчера, 4 марта, устроили гонки со стрельбой, в результате чего один из участников разбил машину и врезался в маршрутку. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

«На Левом берегу Honda, BMW и Range Rover устроили ночные гонки, во время которых участники открыли стрельбу по активистам, которые пытались их остановить. Через пару часов Honda на полном ходу врезалась в маршрутку на Братиславской», — говорится в сообщении.

Пассажиры вытащили водителя и нанесли ему легкие телесные повреждения, он госпитализирован.

Напомним, 3 марта, в Киеве на Московском мосту в направлении Троещины произошло ДТП при участии 9 автомобилей, пострадали два человека.

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