Маршрутка в Минске попала в аварию. Пострадали пять человек, в том числе 3-летний ребенок

В ДТП пострадали пять человек, сообщила SB.BY старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Фрунзенского РУВД г. Минска Елена Волчек.

— По предварительной информации, водитель маршрутки 1976 года рождения двигался по ул. Кальварийской со стороны ул. Немиги в направлении переулка Тучинского. На перексрестке с ул. Клары Цеткин произошло столкновение с Volvo, которой управлял водитель 1985 года рождения. Последний совершал левый поворот на улицу Кальварийскую, двигаясь в направлении Тимирязева.