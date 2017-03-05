Маршрутка в Минске попала в аварию. Пострадали пять человек, в том числе 3-летний ребенок
Маршрутка и Volvo столкнулись на перекрестке улиц Кальварийской и Клары Цеткин.
Маршрутка и Volvo столкнулись на перекрестке улиц Кальварийской и Клары Цеткин.
В ДТП пострадали пять человек, сообщила SB.BY старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Фрунзенского РУВД г. Минска Елена Волчек.
— По предварительной информации, водитель маршрутки 1976 года рождения двигался по ул. Кальварийской со стороны ул. Немиги в направлении переулка Тучинского. На перексрестке с ул. Клары Цеткин произошло столкновение с Volvo, которой управлял водитель 1985 года рождения. Последний совершал левый поворот на улицу Кальварийскую, двигаясь в направлении Тимирязева.
У одной из девушек могу случится перелом кости правой голени. Подтвердился ли этот диагноз, пока неизвестно.
— В маршрутке также находилась семья с маленьким ребенком. Маму и трехлетнего ребенка отвезли в РНПЦ. Их отец с рассеченной губой отправился в 11-ю больницу, — рассказала Елена Волчек.
Сейчас по факту ДТП проводится проверка.