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12:47 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Маршрутка в Минске попала в аварию. Пострадали пять человек, в том числе 3-летний ребенок

Маршрутка и Volvo столкнулись на перекрестке улиц Кальварийской и Клары Цеткин.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

В ДТП пострадали пять человек, сообщила SB.BY старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Фрунзенского РУВД г. Минска Елена Волчек.

— По предварительной информации, водитель маршрутки 1976 года рождения двигался по ул. Кальварийской со стороны ул. Немиги в направлении переулка Тучинского. На перексрестке с ул. Клары Цеткин произошло столкновение с Volvo, которой управлял водитель 1985 года рождения. Последний совершал левый поворот на улицу Кальварийскую, двигаясь в направлении Тимирязева.

В результате аварии пострадали пять человек. У большинства из них, по предварительным сведениям, зафиксированы легкие травмы, состояние оценивается как удовлетворительное.

У одной из девушек могу случится перелом кости правой голени. Подтвердился ли этот диагноз, пока неизвестно.

— В маршрутке также находилась семья с маленьким ребенком. Маму и трехлетнего ребенка отвезли в РНПЦ. Их отец с рассеченной губой отправился в 11-ю больницу, — рассказала Елена Волчек.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка.

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