В акимате Алматы прокомментировали обрушение билборда на Арбате

Как сообщили в акимате, на место выехали представители Алмалинского акимата и сотрудники ЧС.

«В ходе выяснения обстоятельств было установлено, что был произведен плановый демонтаж экрана со стороны ТОО “Алматы жарнама”», — сообщили пресс-службе акима города.

Жертв и пострадавших нет. В акимате добавили, что экран будет вывезен в течение суток.

О том, что конструкция обрушалась, сообщили жители города в соцсетях.