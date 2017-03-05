В акимате Алматы прокомментировали обрушение билборда на Арбате
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — В акимате Алматы прокомментировали обрушение экранной конструкции на Арбате, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС города.
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — В акимате Алматы прокомментировали обрушение экранной конструкции на Арбате, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС города.
Как сообщили в акимате, на место выехали представители Алмалинского акимата и сотрудники ЧС.
«В ходе выяснения обстоятельств было установлено, что был произведен плановый демонтаж экрана со стороны ТОО “Алматы жарнама”», — сообщили
Жертв и пострадавших нет. В акимате добавили, что экран будет вывезен в течение суток.
О том, что конструкция обрушалась, сообщили жители города в соцсетях.