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13:04 (мск), источник: Kazinform

В акимате Алматы прокомментировали обрушение билборда на Арбате

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — В акимате Алматы прокомментировали обрушение экранной конструкции на Арбате, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС города.

Источник: Kazinform

Как сообщили в акимате, на место выехали представители Алмалинского акимата и сотрудники ЧС.

«В ходе выяснения обстоятельств было установлено, что был произведен плановый демонтаж экрана со стороны ТОО “Алматы жарнама”», — сообщили пресс-службе акима города.

Жертв и пострадавших нет. В акимате добавили, что экран будет вывезен в течение суток.

О том, что конструкция обрушалась, сообщили жители города в соцсетях.

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