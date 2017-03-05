В Екатеринбурге выясняют причину крупного пожара на складе
Пожар мог произойти
Пожар мог произойти
Пожар площадью 800 квадратных метров произошел в помещении фирмы по переработке электрокабелей в Екатеринбурге, сообщает ТАСС.
Пожар произошел 4 марта, огнем было охвачено два здания. В результате происшествия никто не пострадал. По предварительной информации, возгорание произошло
«Руководитель фирмы, здание которой было охвачено огнем, предупреждал коллег из соседней компании, где начался пожар, чтобы они не пилили электрокабели болгаркой, — сообщил руководитель
В ГУ МЧС по Свердловской области сообщили, что горела кровля склада с пластикатом. Пожарные потушили огонь в 19.18, затем прошли работы по проливке и разбору сгоревших конструкций.