В Екатеринбурге выясняют причину крупного пожара на складе

Пожар площадью 800 квадратных метров произошел в помещении фирмы по переработке электрокабелей в Екатеринбурге, сообщает ТАСС.

Пожар произошел 4 марта, огнем было охвачено два здания. В результате происшествия никто не пострадал. По предварительной информации, возгорание произошло из-за нарушения техники безопасности или замыкания электропроводки.

«Руководитель фирмы, здание которой было охвачено огнем, предупреждал коллег из соседней компании, где начался пожар, чтобы они не пилили электрокабели болгаркой, — сообщил руководитель пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых. — Искры могут спровоцировать пожар».

В ГУ МЧС по Свердловской области сообщили, что горела кровля склада с пластикатом. Пожарные потушили огонь в 19.18, затем прошли работы по проливке и разбору сгоревших конструкций.