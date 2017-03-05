В Башкирии ищут мужчину, который вышел покурить и пропал

По словам родственников, пенсионер вышел из дома по улице Дружбы покурить и не вернулся. Близкие волнуются из-за его отсутствия еще и потому, что дедушка временами теряет память, и может забыть не только свой домашний адрес, но и имя.

Он был одет в синюю куртку с капюшоном, черные брюки, черные ботинки и черную шапку.