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17:08 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии ищут мужчину, который вышел покурить и пропал

Сегодня, 5 марта, в соцсетях появилось сообщение о поисках 75-летнего жителя Стерлитамака Марса Фаттахова, который исчез накануне.

Источник: Proufu.ru

По словам родственников, пенсионер вышел из дома по улице Дружбы покурить и не вернулся. Близкие волнуются из-за его отсутствия еще и потому, что дедушка временами теряет память, и может забыть не только свой домашний адрес, но и имя.

Он был одет в синюю куртку с капюшоном, черные брюки, черные ботинки и черную шапку.

Если кто-то располагает информацией о судьбе Марса Фаттахова, его просят позвонить по телефонам 8−917−383−29−73 или 8−917−735−58−68.

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