В Башкирии ищут мужчину, который вышел покурить и пропал
Сегодня, 5 марта, в соцсетях появилось сообщение о поисках 75-летнего жителя Стерлитамака Марса Фаттахова, который исчез накануне.
Сегодня, 5 марта, в соцсетях появилось сообщение о поисках 75-летнего жителя Стерлитамака Марса Фаттахова, который исчез накануне.
По словам родственников, пенсионер вышел из дома по улице Дружбы покурить и не вернулся. Близкие волнуются
Он был одет в синюю куртку с капюшоном, черные брюки, черные ботинки и черную шапку.
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