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13:38 (мск), источник: Интерфакс

В Дагестане пресекли деятельность связанной с ИГ банды

По данным НАК, один бандит был ликвидирован, трое задержаны.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU — В Дагестане пресечена деятельность банды, совершавшей разбойные нападения, сообщает в воскресенье информцентр Национального антитеррористического комитета (НАК).

«В ходе реализации комплекса мероприятий Оперативного штаба НАК в Республике Дагестан подразделениями ФСБ и МВД России пресечена преступная деятельность законспирированной ячейки бандподполья, связанной с международной террористической организацией ИГИЛ (запрещена в РФ)», — говорится в сообщении.

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Группа состояла из четырех жителей Дагестана, которые вынашивали намерение совершить преступления в отношении представителей органов власти и сотрудников правоохранительных органов.

«Сегодня утром органами безопасности была получена информация о нахождении в частном доме на улице Буйнакская в городе Дербенте одного из вышеуказанных бандитов, — отметили в НАК. — Частный дом, в котором он укрывался, был блокирован. Прилегающая территория оцеплена, жители близлежащих домов эвакуированы».

На законные требования сотрудников правоохранительных органов сложить оружие и сдаться властям преступник открыл стрельбу по силам правопорядка. В результате последовавшего боеконтакта бандит был нейтрализован, сообщает информцентр комитета.

В настоящее время выполняется осмотр дома и прилегающей к нему территории, организованы мероприятия по опознанию бандита.

«Одновременно в ряде адресов были задержаны трое других бандитов, — подчеркнули в НАК. — По имеющимся данным, все они входили в так называемую спящую бандитскую ячейку, связанную с ИГИЛ, и причастны к разбойным нападениям на местное население».

Потерь среди личного состава сил правопорядка и пострадавших среди гражданского населения нет. Осуществляются необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, добавили в информцентре.

Комментарии
1
Супер Культурный
В свое время тупые руководители СССР и США подготовили целую армию террористов на востоке , результат очевиден
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