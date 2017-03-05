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17:06 (мск), источник: PROUFU.ru

«Шевроле» из Башкирии засыпали мусором в Санкт-Петербурге

Жители культурной столицы России весьма негостеприимно обошлись с автомобилем из Башкирии, который его владелец необдуманно припарковал в неудачном месте.

Информация об этом появилась в группе «ДТП и ЧП».

Автомобиль с башкирскими номерами был неосмотрительно оставлен рядом с мусорными баками во дворе дома по улице Цимбалина. Выйдя к автомобилю, его хозяин был в шоке. Петербуржцы без лишних церемоний забросали «понаехавшую» иномарку мешками с мусором. Совсем как жители других регионов России.

«Тоже мне Петербург, культурная столица. Типичная Черниковка, даже дома такие же стоят!» — так прокомментировал данное фото один из пользователей соцсетей.

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