На улице Мира в Волгограде семья отравилась угарным газом

Обе в настоящее время находятся в наркологическом диспансере Волгограда.

По свидетельству медперсонала, здоровью женщин уже ничего не угрожает. Состояние обеих оценивается как удовлетворительное.

Известно, что пострадавшие были доставлены в лечебное учреждение с улицы Мира. По предварительным оценкам, причиной происшествия стало неисправное газовое оборудование.