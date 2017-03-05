На улице Мира в Волгограде семья отравилась угарным газом
В больницу с признаками отравления угарным газом доставлены две пострадавшие — 41-летняя женщина и ее 21-летняя дочь.
В больницу с признаками отравления угарным газом доставлены две пострадавшие — 41-летняя женщина и ее 21-летняя дочь.
Обе в настоящее время находятся в наркологическом диспансере Волгограда.
По свидетельству медперсонала, здоровью женщин уже ничего не угрожает. Состояние обеих оценивается как удовлетворительное.
Известно, что пострадавшие были доставлены в лечебное учреждение с улицы Мира. По предварительным оценкам, причиной происшествия стало неисправное газовое оборудование.