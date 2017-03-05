Самолет «Эйр Астаны» рейсом Алматы — Уральск экстренно сел в Актобе

Самолет компании «Эйр Астана», который следовал из Алматы в Уральск, совершил экстренную посадку в Актобе, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.

Данную информацию подтвердили в самой авиакомпании. По некоторым данным, воздушно судно рейса КС881 вылетело из Алматы 5 марта около 10.20 утра.

Самолет должен был прибыть в Уральск днем 12.25. В 12.40 борт с 76 пассажирами благополучно сел в Актобе. По данным менеджера по корпоративным коммуникациям авиакомпании Тлека Абдрахимова, самолет совершил вынужденную посадку из-за технических неполадок.

«В кабине пилотов появилось сообщение о неисправности в системе распределения воздуха двигателя. Руководствуясь соображениями безопасности, экипаж произвел штатную посадку в ближайшем аэропорту в Актобе. Для устранения неисправности авиакомпания направит инженеров и запасную часть в аэропорт Актобе сегодня вечером перегоночным рейсом, который далее доставит пассажиров в Уральск», — сообщил он.