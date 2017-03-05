В Башкирии в ДТП попал автовоз с грузом автомобилей
Серьезное ДТП произошло вчера, 4 марта, на трассе возле деревни Атсуярово в Дюртюлинском районе Башкирии. Сообщение об этом появилось в группе БашДТП.
Серьезное ДТП произошло вчера, 4 марта, на трассе возле деревни Атсуярово в Дюртюлинском районе Башкирии. Сообщение об этом появилось в группе БашДТП.
По словам очевидцев, автовоз, перевозивший легковые автомобили для одного из автосалонов, потерял управление и вылетел на обочину, а затем утонул в сугробе в кювете.
Как справедливо отметили пользователи соцсетей, если новенькие автомобили пострадали, то водителя ждут серьезные неприятности.