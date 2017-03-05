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18:49 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже на бульваре Победы на метр провалился асфальт

ЧП произошло на проезжей части.

Участок проезжей части провалился между домом № 50 В по бульвару Победы и кафе «шашлычный дворик» в воскресенье, 5 марта. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» со ссылкой на очевидцев в «системе-112». Как добавили горожане, в «ловушку» никто не попался — в момент ЧП по дороге автомобили не ехали.

По словам воронежцев, на дороге образовалась яма размером с легковой автомобиль и глубиной от метра до полутора метров. Диспетчеры «системы-112» передали сообщение в комбинат благоустройства Коминтерновского района, управление дорожного хозяйства мэрии и городским спасателям. Пока фото ЧП в соцсетях не появилось.

Это уже третий за полторы недели известный случай с провалившимся на метр асфальтом. В конце февраля грунт провалился на метр у многоэтажки № 11 по улице 232 Стрелковой Дивизии в микрорайоне Придонской, а также на полметра у перекрестка улиц Путилина и Новосибирская, где в яме оказалось колесо «ВАЗа».

Контекст

Асфальт провалился у многоэтажки № 11 по улице 232 Стрелковой Дивизии, сообщил воронежец Евгений Сафонов в городской группе в соцсети в четверг, 23 февраля.

В Воронеже за последние годы произошло несколько ЧП из-за провалившегося асфальта. Так, в октябре 2014 года бетономешалка на базе «Камаза» провалилась в огромную яму на улице 25 Января, недалеко от пересечения с Ленинским проспектом. Причиной ЧП стал износ Левобережного коллектора.

В мае 2015 года автомобиль «ВАЗ-2107» провалился на улице Сакко и Ванцетти: владелец припарковал машину у тротуара, а когда вернулся за ней через пару часов, увидел большую яму под авто. Причина ЧП — обрушение ветхой канализации.

В июле 2015 года асфальт провалился напротив дома № 124 по улице Шишкова. Воронежцы заявляли, что причиной стал ливень, однако мэрия эту информацию опровергла. По данным городских властей, часть улицы Шишкова перекрыли для завершения строительства ливневого коллектора.

В октябре 2015 года участок асфальта на проезжей части провалился под автомобилем на пересечении улиц Депутатской и Моисеева. В этот раз в ловушке оказался фургон одной из воронежских компаний.

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